Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde, bacağından bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde, bacağından bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y. aranıyor.
Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Münür Y., kız arkadaşı Hülya S.'nin evinin bulunduğu apartmanın bahçesine geldi. Bahçeye inen Hülya S. ile Münür Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Münür Y., yanında getirdiği bıçağı Hülya S.'nin sol bacağına sapladı. Saldırgan sevgili kaçarken olayı gören komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hülya S., tedaviye alındı. Polis kaçan Münür Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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