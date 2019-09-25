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Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)
GÖZALTINA ALINDI Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde bacağından bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y., polis...
GÜVENLİK 25.09.2019, 14:41
GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde bacağından bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Münür Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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