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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (KONYA) () - KONYA'nın Karapınar ilçesinde 50 yaşındaki Rahmi İşleker, tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Abdullah İşleker'i tabancayla ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay,...

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (KONYA) () - KONYA'nın Karapınar ilçesinde 50 yaşındaki Rahmi İşleker, tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Abdullah İşleker'i tabancayla ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi 5 çocuk babası Rahmi İşleker, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı oğlu erkek kuaförü Abdullah İşleker'i tabancayla  başından vurdu. Baba İşleker, daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerine uyanan aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası baba ve oğlunun öldüğünü tespit etti. Aile fertleri, baba ve oğulun arasında hiçbir  husumetin olmadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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