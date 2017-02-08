Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti(2)

KÜÇÜK OĞLUNU ODAYA KİLİTLEMİŞ

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde Rahmi İşleker'in, oğlu Abdullah İşleker'i tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Aile bireylerinin polise verdiği ifadelere göre, son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayan baba Rahmi İşleker'in cinnet geçirdiği ileri sürdü.

İddiaya göre gece aile içinde herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını ve herkesin uyuduğu saatte Rahmi İşleker'in, uyanıp tabancayla evin içinde rastgele ateş ettiği iddia edildi. Silah sesini duyup uyanan oğlu Abdullah İşleker'in, babasına ''Baba niye ateş ediyorsun? Ne oldu?'' demesinin ardından Rahmi İşleker'in, oğlunun başına tabancayla ateş ettiği ileri sürüldü. Rahmi İşleker'in, o sırada odaya gelen 13 yaşındaki oğlu Mustafa İşleker'i ise, başka bir odaya alıp, üzerinden kapıyı kilitlediği belirtildi. Rahmi İşleker'in, silah sesini duyup odaya gelen eşi Fadimana İşleker'e de ''Abdullah'ı öldürdüm'' dedikten sonra tabancayla kendi başına dayayıp, ateş ettiği ileri sürüldü.

Soruşturma sürüyor.

