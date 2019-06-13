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Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, Aytekin Berktaş, tartıştığı oğlu Emirhan Hayri Berktaş'ı (17), bıçaklayarak, öldürdü. Olay, önceki akşam Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 299'uncu sokaktaki apartmanda meydana geldi. Emirhan...

Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, Aytekin Berktaş, tartıştığı oğlu Emirhan Hayri Berktaş'ı (17), bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, önceki akşam Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 299'uncu sokaktaki apartmanda meydana geldi. Emirhan Hayri Berktaş, amcasının ekip biçtiği dedesinden kalma tarla için babası Aytekin Berktaş ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Aytekin Berktaş, oğluna bu işe karışmaması konusunda uyardı. Sinirlenen Emirhan Hayri Berktaş, babasına yumruk attı. Yaşanan arbede sırasında Aytekin Berktaş, oğlunu göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emirhan Hayri Berktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan Aytekin Berktaş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirhan Hayri Berktaş'ın cenazesi ise ilçede toprağa verildi.

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