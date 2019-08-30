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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2)

BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürmekle suçlanan baba Ceylan D. (75) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmalar eşliğinde adliye...

GÜVENLİK 30.08.2019, 09:38
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2)

BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürmekle suçlanan baba Ceylan D. (75) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmalar eşliğinde adliye binasına giren Ceylan D., gazetecilerin "Oğlunuzu neden öldürdünüz?" sorusuna cevap vermedi.

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