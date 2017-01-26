Tartıştığı nikahsız eşinin dayısı ile arkadaşını tüfekle yaraladı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 49 yaşındaki Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı nikahsız eşi Seda Sidan'ın tartıştığı dayısı ile arkadaşını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Seda Sidan ile konuşmak için arkadaşı Ekrem Altaş ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Müslüm Özarslan, evde eşinin dayısı Erol Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Özarslan, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Erol Temiz'e ve arkadaşı Ekrem Altaş'a peş peşe ateş açtı, ardından otomobiliyle kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri, vücutlarına saçma isabet eden Erol Temiz ve Ekrem Altaş'ı ambulanslarla hastaneye götürdü. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Erol Temiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Ekrem Altaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Olayın ardından evde inceleme yapıp delil toplayan polis, otomobille kaçan Müslüm Özarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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