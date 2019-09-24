Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Tartıştığı komşusunu maket bıçağı ile yaraladı
SİVAS'ta Yusuf E. (28) tartıştığı komşusu Ömer Faruk U.'yi (43) maket bıçağı ile boynundan ağır yaraladı. Olay, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43)...
GÜVENLİK 24.09.2019, 02:06
SİVAS'ta Yusuf E. (28) tartıştığı komşusu Ömer Faruk U.'yi (43) maket bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.’yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.’yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1