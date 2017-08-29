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Tartıştığı kişiyi sırtından vurdu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, F.B. aralarında husumet bulunan U.K.'yi tabancayla sırtından vurdu. Yaralanan U.K. tedavi altına alındı. Olay öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta...

Tartıştığı kişiyi sırtından vurdu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, F.B. aralarında husumet bulunan U.K.'yi tabancayla sırtından vurdu. Yaralanan U.K. tedavi altına alındı.
Olay öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.B. ile U.K. tartışmaya başladı. F.B. tabancasını çıkararak 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri U.K'nin sırtına isabet etti. U.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevrede bulunan esnaf U.K.'ye ilk müdahale bulunurken, 112 Acil ve polise haber verdi. 112 Acil ekibi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.K. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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