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Tartıştığı kişiyi 3 el ateş ederek öldürdü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, İ.K. tartıştığı Nihat Öztürk'ü tabanca ile 3 el ateş ederek vurdu. Yaralanan Nihat Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde, Araman Mahallesi'nde meydana geldi....

Tartıştığı kişiyi 3 el ateş ederek öldürdü
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, İ.K. tartıştığı Nihat Öztürk'ü tabanca ile 3 el ateş ederek vurdu. Yaralanan Nihat Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde, Araman Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Öztürk ile İ.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi sonucu İ.K., Nihat Öztürk'e yakın mesafeden tabancayla 3 el ateş etti. Nihat Öztürk kurşunların karnına ve ayağına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar 112 Acil ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralanan Nihat Öztürk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihat Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından kaçan İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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