Tartıştığı kardeşini tornavida ile öldürdü 

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde Mustafa Alparğu, kavga ettiği kardeşi İsmail Alparğu'yu tornavidayı kalbine saplayarak öldürdü.

Baskil ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Munzur Sokak'ta oturan İsmail Alparğu (40) ile ağabeyi Mustafa Alparğu (45) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çiftçilik yapan kardeşlerden Mustafa Alparğu, İsmail Alparğu'yu tornavida ile kalbinden yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Alparğu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Alparğu, polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI