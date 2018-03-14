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Tartıştığı kardeşini öldürdü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, ismi öğrenilemeyen ağabeyinin bıçakladığı Ayaz Turanalp (27) hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Suruç'un Küçük Şervan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan iki kardeş arasında...

Tartıştığı kardeşini öldürdü
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, ismi öğrenilemeyen ağabeyinin bıçakladığı Ayaz Turanalp (27) hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Suruç'un Küçük Şervan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine adı öğrenilmeyen ağabey, kardeşi Ayaz Turanalp'i karnından bıçaklayıp kaçtı. Vücuduna aldığı bıçak yarasıyla kanlar içinde yere yığılan Turanalp, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Turanalp, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

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