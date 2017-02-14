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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 29 yaşındaki Tanju Sayan, tartıştığı 25 yaşındaki kardeşi Mehmet Sayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece geç saatlerde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sayan...

Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 29 yaşındaki Tanju Sayan, tartıştığı 25 yaşındaki kardeşi Mehmet Sayan'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece geç saatlerde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sayan ile ağabeyi Tanju arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Tanju Sayan, kardeşi Mehmet'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaparak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mehmet Sayan, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Mehmet Sayan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kardeşinin ölümüne neden olan ağabey Tanju Sayan da polisler tarafından gözaltına alındı.

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