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Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü
GÜVENLİK 30.01.2020, 21:34
MERSİN'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadınlar İ.T. ve S.A. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, iddiaya göre Ercan'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Sesleri duyan ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Ercan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Ercan cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.
Öte yandan, soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli iki kadını gözaltına aldı. İ.T. ve S.A.'nın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, iddiaya göre Ercan'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Sesleri duyan ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Ercan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Ercan cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.
Öte yandan, soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli iki kadını gözaltına aldı. İ.T. ve S.A.'nın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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