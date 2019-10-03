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Tartıştığı husumetlisini öldürdü
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Ali Çakmaz (32), husumetli olduğu iddia edilen Bülent Taşkın'ı (53) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, gece yarısı Lüleburgaz ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarındaki kum ocakları mevkiinde...
GÜVENLİK 03.10.2019, 16:06
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Ali Çakmaz (32), husumetli olduğu iddia edilen Bülent Taşkın'ı (53) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, gece yarısı Lüleburgaz ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarındaki kum ocakları mevkiinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Bülent Taşkın ile Ali Çakmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çakmaz, belinden çıkardığı tabanca ile Taşkın'ı başından vurdu.
Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından 2 çocuk babası Bülent Taşkın'ın cansız bedeni, önce Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ali Çakmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, gece yarısı Lüleburgaz ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarındaki kum ocakları mevkiinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Bülent Taşkın ile Ali Çakmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çakmaz, belinden çıkardığı tabanca ile Taşkın'ı başından vurdu.
Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından 2 çocuk babası Bülent Taşkın'ın cansız bedeni, önce Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ali Çakmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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