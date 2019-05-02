Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı

IĞDIR'da, Bülent P. (52), tartıştığı eşi Ayşe Zeynep P.'yi (48) tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, saat 10.00 sıralarında, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bülent P., 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep P.'yi tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep P., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent P. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından Ayşe Zeynep P.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.KIZLARI EVDE, OĞULLARI YURT DIŞINDAYMIŞÖte yandan çiftin üniversite mezunu kızları Tutku P.'nin, olay sırasında evde olduğu ve şok yaşaması nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Oğul Murat Can P.'nin ise eğitimi nedeniyle Nahçıvan'da bulunduğu öğrenildi.

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