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Tartıştığı eşini otomobilden indirip, öldürdü

DİYARBAKIR'da, Recep Günler (40), 20 yıllık eşi Aygül Günler'i (39), 3 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürüp, cesedini yol kenarında bırakıp kaçtı. Zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Olay, Bismil Üçyol mevkiinde...

Tartıştığı eşini otomobilden indirip, öldürdü
DİYARBAKIR'da, Recep Günler (40), 20 yıllık eşi Aygül Günler'i (39), 3 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürüp, cesedini yol kenarında bırakıp kaçtı. Zanlı, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Bismil Üçyol mevkiinde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşayan Recep ve Aygül Günler çifti dün gece beraberlerine 3 çocuklarıni da alıp, otomobilleriyle Bismil'e doğru yola çıktı. Ancak çift henüz bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Recep Günler, otomobili durdurup, eşini aşağıya indirdi. Otomobilin dışında da süren tartışmada Recep Günler, üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşine sapladı. Kanlar içinde yol kenarına yığılan Ayşegül Günler olay yerinde yaşamını yitirirken, Recep Günler otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aygül Günler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 çocuk güvenlik güçlerine sığınırken, kaçan zanlı öğle saatlerinde yakalardı.
 

 

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