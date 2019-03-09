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Tartıştığı eşini bıçaklayan alkollü koca tutuklandı

SAMSUN'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün İlkadım...

Tartıştığı eşini bıçaklayan alkollü koca tutuklandı
SAMSUN'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün İlkadım ilçesi, Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı için kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Metin Ç., eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Necla Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Necla Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince, 2.44 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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