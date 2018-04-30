Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Tartıştığı eşini bıçakladı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()-  MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, M.Ç. (21), tartıştığı eşi E.N.Ç.'yi (21) bıçakla yaraladı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı.  Kızıltepe...

Tartıştığı eşini bıçakladı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()-  MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, M.Ç. (21), tartıştığı eşi E.N.Ç.'yi (21) bıçakla yaraladı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı. 
Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Yolu Caddesi'ndeki bir evde oturan M.Ç., tartıştığı eşi E.N.Ç,'yi bıçakla vucudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Genç kadınının çığlığını duyanlar, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından E.N.Ç., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli M.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314