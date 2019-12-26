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Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında meydana...
GÜVENLİK 26.12.2019, 19:23
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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