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Tartıştığı eniştesini bıçakladı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Emre B. (24) bilinmeyen nedenle tartıştığı eniştesi Hakan A.'yı (30) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre B. ile eniştesi...

Tartıştığı eniştesini bıçakladı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Emre B. (24) bilinmeyen nedenle tartıştığı eniştesi Hakan A.'yı (30) bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre B. ile eniştesi Hakan A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre B., kavga sırasında eniştesini sırtının sol tarafından bıçaklayarak ağır yaraladı. Hakan A. olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Emre B. ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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