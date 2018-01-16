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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

TOKAT'ın Zile ilçesinde pazarcı Fatih Sel (30), evde ailevi nedenlerle tartıştığı emekli babası Hacı Ali Sel'i (70) boğaz ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Zile merkezinde, Minareikebir Mahallesi, Mert...

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
TOKAT'ın Zile ilçesinde pazarcı Fatih Sel (30), evde ailevi nedenlerle tartıştığı emekli babası Hacı Ali Sel'i (70) boğaz ve karnından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Zile merkezinde, Minareikebir Mahallesi, Mert Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İlçede semt pazarlarında meyve-sebze satan Fatih Sel, iddiaya göre, iş için kullandığı aracını satan ve annesi Fatma Sel ile geçimsizlik yaşayan babası işçi emeklisi Hacı Ali Sel ile sık sık tartışmaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle Fatma Sel de eşine boşanma davası açtı. Yaklaşık 3 ay önce Fatih Sel, annesini de yanına alarak ilçede Minareisağır Mahallesi'ndeki başka bir evde yaşamaya başladı.
Zile'de kuaförlük yapan Fatih Sel'in ağabeyi Murat Sel (44), dün annesini kardeşinin evinden alarak barıştırmak amacıyla babası Hacı Ali Sel'in yanına götürdü. Murat Sel, görüşmenin ardından annesini kardeşinin evine bıraktı. Durumu öğrenen ve ağabeyine sinirlenen Fatih Sel, annesini alıp babasının yaşadığı eve bıraktı.
Gece alkol aldıktan sonra saat 23.30 sıralarında bir kez daha aynı eve giden Fatih Sel, burada tartıştığı babasını boğaz ve karnından bıçakladı, annesini de dövdü. Yaralı halde evden çıkan Hacı Ali Sel, sokakta yaşamını yitirdi. Hacı Ali Sel'in cesedi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fatih Sel'in 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2005 ve 2009 yıllarında da yaralama olaylarına karıştığı belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

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