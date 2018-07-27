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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Gökhan Köksal'ı (25) sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Yıldız Aslankılıç (22), tutuklandı. Aslankılıç, ifadesinde "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Olay, İlkadım ilçesinde...

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı
SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Gökhan Köksal'ı (25) sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Yıldız Aslankılıç (22), tutuklandı. Aslankılıç, ifadesinde "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatısında birlikte alkol alan Gökhan Köksal ile arkadaşı Yıldız Aslankılıç belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslankılıç, Köksal'ı sırtından bıçakladı. Olayı duyan apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi tarafından yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Yıldız Aslankılıç ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Gökhan Köksal'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Emniyette ifadesi alınan Aslankılıç, "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Yıldız Aslankılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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