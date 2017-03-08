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Tartıştığı arkadaşı bacağından vurdu, kan kaybından öldü

Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, tartıştığı arkadaşının tabanca bacağından verduğu 45 yaşındaki Erol Güngör, başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Aşırı kan kaybeden Erol Güngör kaldırıldığı hastanede...

Tartıştığı arkadaşı bacağından vurdu, kan kaybından öldü

Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, tartıştığı arkadaşının tabanca bacağından verduğu 45 yaşındaki Erol Güngör, başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Aşırı kan kaybeden Erol Güngör kaldırıldığı hastanede öldü.
Gece saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Çamlık mevkisinde buluşan Erol Güngör ile arkadaşı Yalçın E., bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Yalçın E. üzerinde bulunan tabancayı çekerek Erol Güngör'ü bacağından vurdu. Yaralanan Erol Güngör, baş bir arkadaşını arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi. Arkadaşının haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Erol Güngör'e ilk müdahalede bulundu. Kurşunun atardamarını parkalaması nedeniyle aşırı kan kaybettiği belirlenen Erol Güngör kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yalçın E. ise olayın ardından ortadan kayboldu.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 çocuk babası Erol Güngör bugün Kandıra'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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