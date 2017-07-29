Tartıştığı annesini tabancayla yaraladı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), () - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 38 yaşındaki Ömer Güvenç, tartıştığı annesi 65 yaşındaki Havva Güvenç'i tabancayla yaraladı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Güvenç ile annesi Havva Güvenç arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Güvenç, ruhsatsız tabancayla annesine 11 el ateş etti. Evden kaçan anne, yüzüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. Ömer Güvenç, evlerinin balkonundan havaya da ateş ederken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Balkondan havaya ateş etmesi komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen Ömer Güvenç, gözaltına alındı. Yaralanan anne ise götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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