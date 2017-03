Tartıştığı annesi okula gelince ikinci kattan atladı

Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 16 yaşındaki lise öğrencisi kız, tartıştığı annesinin okula geldiğini öğrenince, bugün ikinci kattaki sınıfın penceresinden atladı. Yaralanan öğrenci tedavi altına alındı.

Olay, İzmit Fatih Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.T. annesi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra okula geldi. E.T. annesinin okula geldiğini öğrenince, ikinci kattaki sınıfın penceresinden boşluğa atladı. Arkadaşları, E.T.'nin atlamasının şokunu yaşarken, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ekibi E.T.'ye müdahalede bulundu. Bacaklarında kırıklar oluşan E.T. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.