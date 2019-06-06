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Tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldüren genç tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı oto galerici amcası Ferit Çetin'i (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan Çetin (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında ...

Tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldüren genç tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı oto galerici amcası Ferit Çetin'i (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan Çetin (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında  Alpaslan Mahallesi, 5550 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Çetin, dün öğlen saatlerinde telefonda amcası Ferit Çetin ile henüz bilinmeyen nedenle tartışıp küfürleşti. Telefonu kapattıktan bir süre sonra Ramazan Çetin, amcasının evine giderek burada tartışmaya devam etti. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Ramazan Çetin, yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Ferit Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken. Ramazan Çetin olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferit Çetin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferit Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan yeğen Ramazan Çetin ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ramazan Çetin'in polisteki ilk ifadesinde, bir anlık öfkeyle tüfeği ateşlediğini, amcasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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