Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

Tartıştığı akrabalarını tabancayla yaraladı

KÜTAHYA’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde Davut Özel (70), daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen amcasının oğlu, onun eşi ve bir komşusunu tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde meydana...

Tartıştığı akrabalarını tabancayla yaraladı
KÜTAHYA’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde Davut Özel (70), daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen amcasının oğlu, onun eşi ve bir komşusunu tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde meydana geldi. Davut Özel, aralarında husumet olan kuzeni Mehmet Özel (69) ile evinin önünde tartıştı. Çıkan kavgada Davut Özel yanında taşıdığı tabancayla rastgele ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Mehmet Özel ve eşi Hatice Özel (69) ile komşuları Burhanittin Sönmez (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Davut Özel’i gözaltına alırken, ağır yaralı olan Hatice Özel Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 2 yaralı ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328