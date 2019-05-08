Tartıştığı akrabalarını tabancayla yaraladı

KÜTAHYA’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde Davut Özel (70), daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen amcasının oğlu, onun eşi ve bir komşusunu tabancayla vurarak yaraladı.Olay, Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde meydana geldi. Davut Özel, aralarında husumet olan kuzeni Mehmet Özel (69) ile evinin önünde tartıştı. Çıkan kavgada Davut Özel yanında taşıdığı tabancayla rastgele ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Mehmet Özel ve eşi Hatice Özel (69) ile komşuları Burhanittin Sönmez (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Davut Özel’i gözaltına alırken, ağır yaralı olan Hatice Özel Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 2 yaralı ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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