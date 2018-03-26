Tartıştığı ağabeyini öldüren genç kız yakalandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde tartıştığı ağabeyi Ahmet B.'yi (24) av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra kaçan Fatmanur B. (16) boş arazide aç ve bitkin halde yakalandı.

Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'nde babası yaşamını yitirdikten sonra annesi, ağabeyi ve küçük kardeşiyle birlikte yaşayan Fatmanur B., önceki gün saat 22.30 sıralarında sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz bilinmeyen nedenle yine tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına bir el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜFEK EVDE BULUNDU

Olaydan sonra kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Ahmet B.'nin cenazesi Kolaklar Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Fatmanur B.'nin battaniye sarıp sakladığı av tüfeğini buldu. Tüfeğin Ahmet B.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

AÇ VE BİTKİN DURUMDA YAKALANDI

Kaçan Fatmanur B., sabaha karşı Yalnız Mahallesi'ndeki Akyaka mevkiinde mezarlık yakınındaki açık alanda yakalandı. Aç ve bitkin durumda olduğu belirlenen Fatmanur B., jandarma ekiplerine korktuğunu ve pişman olduğunu söyledi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Fatmanur B., bugün öğle vakti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI