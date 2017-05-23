Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Tartıştığı ağabeyini öldürdü

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te 21 yaşındaki Yavuz Aşan, tartıştığı ağabeyi 24 yaşındaki Cemil Aşan’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz ve Cemil Aşan kardeşler,...

Tartıştığı ağabeyini öldürdü

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te 21 yaşındaki Yavuz Aşan, tartıştığı ağabeyi 24 yaşındaki Cemil Aşan’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz ve Cemil Aşan kardeşler, aralarındaki iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Aşan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi Cemil Aşan’a saldırdı, göğsünden yaraladı. Yavuz Aşan kaçarken, ağır yaralanan ağabeyi Cemil Aşan yakınlarının yardımıyla bölgedeki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Aşan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aşan’ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yavuz Aşan'ı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Aşan, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246