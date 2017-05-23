Tartıştığı ağabeyini öldürdü

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te 21 yaşındaki Yavuz Aşan, tartıştığı ağabeyi 24 yaşındaki Cemil Aşan’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz ve Cemil Aşan kardeşler, aralarındaki iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Aşan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi Cemil Aşan’a saldırdı, göğsünden yaraladı. Yavuz Aşan kaçarken, ağır yaralanan ağabeyi Cemil Aşan yakınlarının yardımıyla bölgedeki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Aşan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aşan’ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yavuz Aşan'ı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Aşan, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.