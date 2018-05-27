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Tartıştığı ağabeyini öldürdü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde birlikte kamyon galerisi işleten Halil Kara (26), tartıştığı ağabeyi Ahmet Kara'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Nizip ilçesi Belkız Mesire Alanı'nda dün gece Ahmet Kara ile kardeşi Halil arasında bilinmeyen...

Tartıştığı ağabeyini öldürdü
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde birlikte kamyon galerisi işleten Halil Kara (26), tartıştığı ağabeyi Ahmet Kara'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü.
Nizip ilçesi Belkız Mesire Alanı'nda dün gece Ahmet Kara ile kardeşi Halil arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Kara, yanındaki tabancayı çekip, ağabeyi Ahmet Kara'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ahmet Kara, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kara, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Kara'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Gözaltına alınan Halil Kara'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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