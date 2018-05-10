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Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürüp, yengesini yaraladı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, Metin Özdemir (30), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Osman Özdemir'i (33) av tüfeğiyle vurarak öldürürken, yengesi Ayşe Özdemir'i (30) de yaraladı. Olay...

Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürüp, yengesini yaraladı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, Metin Özdemir (30), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Osman Özdemir'i (33) av tüfeğiyle vurarak öldürürken, yengesi Ayşe Özdemir'i (30) de yaraladı. Olay sonrası kaçan Metin Özdemir, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Özdemir ile ağabeyi Osman Özdemir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ayşe Özdemir, eşi Osman ile onun kardeşi Metin Özdemir'i ayırmak için araya girdi. Bu sırada Metin Özdemir, yan odada bulunan av tüfeğini alarak, ağabeyi ile yengesine ateş açıp, kaçtı. Özdemir çifti, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Osman Özdemir'in öldüğünü tespit etti. Yaralı Ayşe Özdemir ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Metin Özdemir, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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