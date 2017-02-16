Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...

Tartışmada vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralı

Yusuf ÇINAR/ORTAKÖY(Çorum), ( ) -ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde, A.G. aralarında çıkan tartışmada akrabası Hıdır Gündüz'ü (51) tüfekle öldürdü, oğlu Coşkun Gündüz'ü (21) ağır yaraladı. Olay, Çorum'un...

Tartışmada vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralı

Yusuf ÇINAR/ORTAKÖY(Çorum), ( ) -ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde, A.G. aralarında çıkan tartışmada akrabası Hıdır Gündüz'ü (51) tüfekle öldürdü, oğlu Coşkun Gündüz'ü (21) ağır yaraladı.
Olay, Çorum'un Ortaköy İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdır Gündüz ve oğlu Coşkun Gündüz ile daha önceden aralarında husumet bulunan çobanlık yapan akrabaları A.G. arasında tartışma çıktı. Ellerinde tüfek ve tabanca bulunduğu öne sürülen üç kişinin tartışması bir süre sonra çatışmaya dönüştü. A.G. tüfekle ateş ederek Hıdır Gündüz ve oğlu Coşkun Gündüz’ü yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından önce Ortaköy Devlet Hastanesi’ne daha sonra Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hıdır Gündüz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, oğlu Coşkun Gündüz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından şüpheli A.G. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.