Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Tartışmada bıçaklanarak öldürüldü

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde 34 yaşındaki M.G., tartışma sonucu aralarında husumet bulunan 25 yaşındaki Erdi Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün 22.30 sıralarında, Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Acarlar...

Tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde 34 yaşındaki M.G., tartışma sonucu aralarında husumet bulunan 25 yaşındaki Erdi Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün 22.30 sıralarında, Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Erdi Çiçek, arkadaşlarıyla bir arazide alkollü içki içmek için bir araya geldi. Çiçek burada, önceden kadın meselesinden husumetli olduğu M.G. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.G., cebinden çıkardığı bıçakla Çiçek'i göğsünün iki yerinden yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Çiçek, arkadaşlarının otomobiliyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Çiçek'in yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Olaydan sonra kaçmaya çalıştığı belirtilen M.G., peşine düşen jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.