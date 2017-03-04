Tartışmada bıçaklanarak öldürüldü

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde 34 yaşındaki M.G., tartışma sonucu aralarında husumet bulunan 25 yaşındaki Erdi Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün 22.30 sıralarında, Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Erdi Çiçek, arkadaşlarıyla bir arazide alkollü içki içmek için bir araya geldi. Çiçek burada, önceden kadın meselesinden husumetli olduğu M.G. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.G., cebinden çıkardığı bıçakla Çiçek'i göğsünün iki yerinden yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Çiçek, arkadaşlarının otomobiliyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Çiçek'in yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Olaydan sonra kaçmaya çalıştığı belirtilen M.G., peşine düşen jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.