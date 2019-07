Tarsus’ta patates mühürlü 113 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptıkları denetimlerde bir kasapta patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş, 113 kilo kaçak et ele geçirdi.Tarsus Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla et alabilmeleri amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçede et satışını yapan kasap ve iş yerlerine denetimleri artırdı. İş yerlerini kontrol eden ekipler, Şehit İshak Mahallesi’nde kasap dükkanı işleten Y.Ç.'nin iş yerinde yaptıkları incelemelerde patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirdi. Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. Y.Ç. akkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan iş yerine yasal işlem uygulandı.Hiç kimsenin halkın sağlığıyla oynamaya hakkının bulunmadığını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya asla taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımızın kuşku duyduğu durumlarda Alo 153 hattımıza anında ihbarlarını iletebilir" dedi.

