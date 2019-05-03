Tarsus'ta zincirleme kaza: 1 yaralı

TARSUS (Mersin), ()- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aralarında AK Parti Mersin eski Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un da bulunduğu 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı TEM yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Rıza Gözlü yönetimindeki 19 AV 162 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, AK Parti Mersin eski Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun yönetimindeki 33 ATU 33 otomobile ardından da park halinde bulunan Burak Kurt yönetiminde 40 BH 914 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Gözlü'nün otomobilinde bulunan Mehmet Gülmez yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gülmez, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülmez’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.