Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B., H.S. ve Z.T., gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 3 hafıza kartı ve 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.