Tarsus'ta sahte içki içen 4 kişi zehirlendi

TARSUS (Mersin),() - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde sahte içki içtiği ileri sürülen 4 kişi zehirlendi.

İddiaya göre, geçen cumartesi günü H.S. (56), B.T. (65), A.K. (41) ve M.C. (58) yanlarındaki 2 arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı. Ertesi gün öğle saatlerine kadar balık avı yapan arkadaşlar, beraberlerinde getirdikleri sahte içkiyi de içti. Evlerine dönerken rahatsızlanan 4 arkadaş götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendiği ileri sürülen H.S. ve M.C.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.