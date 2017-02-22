Tarsus'ta PKK soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 11 kişi PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) sorgulanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan DAEŞ üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.