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Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)
GÜVENLİK 16.01.2020, 13:47
CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞ
Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özer'in cesedini, kuzeni Hüseyin Özer'in bulduğu ortaya çıktı. Traktörle ilerlerken cesede rastladıklarını anlatan Özer, "Traktörle ilerlerken yanına 10-15 metre yaklaştığımda kollarından tutup kıyıya çıkarttım. Baktım ki amcamın oğlu. O anda telefon çekmiyordu, bağırmaya başladık. Çevredekiler yanımıza geldi. Görür görmez yüzü ve montundan tanıdım" dedi.
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