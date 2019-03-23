Tarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Tarsus Üniversite yolunda meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyona, 10 AAT 570 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen otomobildeki Suat Yılmaz, Okan Yılmaz, Ali Yılmaz ve Murat Yılmaz, yapılan ilk müdahalelerinin ardında Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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