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Tarsus'ta FETÖ'ye 2 tutuklama

TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 sağlıkçı tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı...

Tarsus'ta FETÖ'ye 2 tutuklama

TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 sağlıkçı tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilişkisi olduğu şüphesiyle aralarında doktor,  ebe, hemşire ve röntgen teknisyeni olan 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile kitap dergi ve CD'lere el konuldu. 9 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 21 şüpheli ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'si tutuklandı, 19'u  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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