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Tarsus'ta 875 adet tarihi eser ele geçirildi, 6 gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma yaptığı operasyonda 875 adet tarihi eser ele geçirirken, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Tarsus'ta 875 adet tarihi eser ele geçirildi, 6 gözaltı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma yaptığı operasyonda 875 adet tarihi eser ele geçirirken, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, yaptığı araştırmada ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, ilçede tarihi eser kaçakçılarına yönelik Gülek ve Çukurbağ mahallelerindeki 6 adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan operasyonda S.K. (50), C.K. (53), C.K (62), A.G. (47), İ.S. (37) ve M.S. (55) gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 745 adet sikke, 109 adet metal obje, 6 adet taş obje, 8 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 3 adet mühür, 1 adet kandil ve 1 adet cam obje olmak üzere toplam 875 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 adet metal arama dedektörüne ise el konuldu.
Tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edilirken kaçakçılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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