Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. İlçeyi bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evde sahte rakı üretildiği ihbarı üzerine hareket geçen jandarma belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 125 litre sahte rakı ele geçirildi. Ev sahibi Y.D. (53) gözaltına alındı. Jandarma, imha etmek üzere içkiye el koydu.