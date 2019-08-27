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Tarsus Belediye Başkanı: Depolarda FETÖ yayınları bulduk

MERSİN'in Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Haluk Bozdoğan, belediyenin depolarında FETÖ/PDY bağlantılı yasaklı yayınevlerine ait kitaplara rastladıklarını bununla ilgili savcılığa başvurduklarını açıkladı.  Bozdoğan, belediyeye ait...

GÜVENLİK 27.08.2019, 14:12
Tarsus Belediye Başkanı: Depolarda FETÖ yayınları bulduk
MERSİN'in Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Haluk Bozdoğan, belediyenin depolarında FETÖ/PDY bağlantılı yasaklı yayınevlerine ait kitaplara rastladıklarını bununla ilgili savcılığa başvurduklarını açıkladı. 
Bozdoğan, belediyeye ait depolarda yapılan incelemelerde ele geçen tüm yayınların ve promosyon ürünlerin tespit edilerek, tutanak altında polis ekiplerine teslim edildiğini belirtti. Tarsus Belediyesi çatısı altında FETÖ/PDY dahil hiçbir terör yayını, mensubu, faaliyetinin yürütülemeyeceğini açıklayan Bozdoğan, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

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