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Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın battaniyeye sarılı tarlaya gömülmüş halde cesedi bulundu. Korkuteli’ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkiinde akşam saatlerinde...

Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın battaniyeye sarılı tarlaya gömülmüş halde cesedi bulundu.
Korkuteli’ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkiinde akşam saatlerinde boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda duran cesedin Dilara Kandak’a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kandak’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Dilara Kandak’ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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