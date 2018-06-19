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Tarlada yılanın ısırdığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçen Çarşamba günü mercimek hasadı yaparken tarlada yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Ümran Karadaş (32), bugün hayatını kaybetti.

Tarlada yılanın ısırdığı kadın öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçen Çarşamba günü mercimek hasadı yaparken tarlada yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Ümran Karadaş (32), bugün hayatını kaybetti.

Olay, geçen 13 Haziran Çarşamba günü ilçeye bağlı kırsal Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada mercimek toplayan Ümran Karadaş'ı yılan, bacağından ısırdı. Acılar içerisinde kıvranan genç kadını fark eden yakınları durumu 112 acil sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yılanın ısırdığı Karadaş'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ümran Karadaş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan kadın 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Karadaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
 

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