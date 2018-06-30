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Tarlada sap toplayan aracın altında kalan işçi öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde buğday hasadı sonrası sap toplayan aracın altında kalarak ağır yaralanan tarım işçisi Hacı Bayrak (46), hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi....

Tarlada sap toplayan aracın altında kalan işçi öldü
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde buğday hasadı sonrası sap toplayan aracın altında kalarak ağır yaralanan tarım işçisi Hacı Bayrak (46), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Buğday tarlasında hasat sonrası sap toplayan Hacı Bayrak, dengesini yitirerek biçerdöverin geride bıraktığı sapı toplayan aracın altında kalarak ezildi. Bayrak'ın, aracın altında kaldığını görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayrak'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hacı Bayrak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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