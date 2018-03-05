Tarlada gömülü bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Korkuteli'de, dün, cansız bedeni bulunan Dilara Kandak, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak, ilçeye getirildi. Çayırlı Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kandak'ın cenazesi, İmrahor Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Dilara'nın babası Metin Kandak ve kardeşi Mustafa Kandak, taziyeleri kabul etti.

Alaaddin Mahalle Muhtarı Ünal Şengün, "Olay hem mahallemizi hem de bizleri derinden üzdü. Bu tür olayların olmaması için vatandaşımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Direkt 155'i aramalarını istiyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür olaylar olmuyordu; oldu. Bizi derinden üzdü. Bir an önce şahıs veya şahısların yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Genç bir kadındı. 2 çocuk annesiydi. Korkuteli, 5 yerin bağlantı güzergahı. Başka yerde yapılıp da buraya atılmış olabilir" diye konuştu.



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