Tarlada ele geçirilen 2 bin148 kök Hint keneviri imha edildi

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesindeki bir tarlada 2 bin 418 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde İ.D.'ye ait tarlaya düzenlenen operasyonda, 2 bin148 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan tarla sahibi İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Esrar yapımında kullanılan kenevir bitkileri ise imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde İ.D.'ye ait tarlaya düzenlenen operasyonda, 2 bin148 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan tarla sahibi İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Esrar yapımında kullanılan kenevir bitkileri ise imha edildi.